Roma 2021: Morassut (Pd), Calenda vuole demolire Vela Calatrava ma va rilanciata (2)

- "Oggi - continua Morassut - quel programma va ripreso. Gualtieri ha acceso un finanziamento, da ministro, per 200 milioni e con molto meno si può completare l'opera e rilanciare un campus universitario che sia anche polo olimpico per candidare Roma alle Olimpiadi del 2032. Per questo obbiettivo va costituito subito un Comitato promotore per la scelta che ci sarà nel 2025. Il campus universitario a Tor Vergata - conclude -, con le sue strutture formative e sportive e di residenza per studenti, cambierebbe il volto della periferia orientale, la più difficile e sfortunata di Roma". (Com)