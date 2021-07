Medio Oriente: Farnesina, da domani vice ministre Sereni in Israele e nei Territori paletinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, sarà da domani in Israele e nei Territori Palestinesi per una visita che si protrarrà fino a giovedì 15 luglio. Lo riferisce una nota della Farnesina. Sereni avrà una serie di colloqui con ministri del governo, esponenti parlamentari e leader dei partiti israeliani e, successivamente, incontrerà diversi membri dell’Autorità nazionale palestinese. Nel corso della visita, la vice ministra parteciperà anche a incontri ed eventi in Israele e nei Territori Palestinesi con rappresentanti del mondo dell’economia e della cultura, amministratori locali e organizzazioni delle società civili. Nella mattinata di giovedì, Sereni parteciperà all’inaugurazione dell’Ospedale di Dura, finanziato dalla Cooperazione italiana, nel governatorato di Hebron.(Res)