﻿Terrorismo: Fratoianni (Si), solidarietà a Di Maio, nessuna tolleranza contro Daesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Convinta solidarietà al ministro degli Esteri dopo le minacce del Daesh nei confronti del nostro Paese. Nessuna tolleranza con il terrorismo islamista". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Ed è per questo che mi auguro che tutti coloro che oggi hanno usato parole di condanna, diano un segnale concreto di sostegno alle popolazioni curde che dopo aver sconfitto il califfato, - conclude - continuano a combattere il Daesh al posto nostro, mentre la Turchia li massacra quotidianamente". (Com)