G20: Visco, sviluppata roadmap pluriennale su finanza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il G20 "abbiamo sviluppato una roadmap pluriennale sulla finanza sostenibile, che contribuirà ad affrontare al meglio sfide rilevanti come quella del cambiamento climatico ma non solo, andando a rafforzare la sostenibilità delle nostre economie". Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante la conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze a Venezia. "Abbiamo sviluppato una riflessione su come allineare la finanza con la sostenibilità degli obiettivi: in particolare, abbiamo bisogno di informazioni sicure e tempestive sui rischi e le opportunità legate ai cambiamenti, la gestione del clima e incentivi finanziari tramite strumenti fintech per la finanza sostenibile", ha aggiunto. (Res)