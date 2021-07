Difesa: Egitto e Grecia firmano un protocollo di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici militari di Egitto e Grecia hanno firmato un protocollo di cooperazione nel campo dell’addestramento militare. E’ quanto emerge dalla visita ufficiale in Grecia del generale Mohamed Farid Hegazy, capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, il quale ha intrattenuto un lungo colloquio con l’omologo greco, generale Konstantinos Floros. A renderlo noto è oggi un comunicato stampa pubblicato dal portavoce militare egiziano, Gharib Abdel Hafez. La firma è avvenuta a latere delle discussioni su una serie di questioni militari di interesse comune, fra cui l'addestramento militare, il trasferimento delle competenze e il potenziamento delle capacità di entrambi i Paesi. Il generale egiziano ha incontrato anche il ministro della Difesa greco, Nikolaos Panayotopoulos, per discutere del partenariato strategico in vari campi militari e di sicurezza. I due, conclude il portavoce, hanno avuto anche uno “scambio di visioni su sfide comuni, sugli sviluppi nella situazione regionale e sui problemi che incidono sulla sicurezza nazionale dei due Paesi”. (Cae)