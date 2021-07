G20: sottosegretario Amendola, accordo storico per un fisco globale più equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di oggi "è una giornata storica per l’Europa e per il mondo", dal momento che si è raggiunto un accordo senza precedenti durante la presidenza italiana del G20 per un sistema di tassazione internazionale più stabile ed equo. È quanto dichiarato dal sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, commentando l’intesa sulla tassazione delle grandi multinazionali siglata tra i ministri delle Finanze al G20 riuniti oggi a Venezia. "Va ringraziato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, per l’ottimo lavoro compiuto. Questa intesa è un primo passo e rappresenta la base per le decisioni a venire di tutti gli Stati rimanenti. Siamo in un momento decisivo per una ripresa economica globale, con benefici per tutti e senza diseguaglianze”, ha dichiarato il sottosegretario in una nota. (Res)