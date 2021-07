Fisco: Giacomoni, con Forza Italia al governo mai più patrimoniali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Forza Italia ed il centrodestra al governo non ci saranno mai patrimoniali sui risparmi, ma incentivi fiscali per indirizzarli volontariamente verso il sostegno alle nostre imprese, sul modello dei Pir". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Partite Iva ed autonomi stanno giustamente dando battaglia sull'ipotesi di nuovi prelievi forzosi definendo qualsiasi 'nuova patrimoniale in Italia illegale' in quanto trattasi di 'tassa su patrimoni liquidi e solidi'. Come ha affermato Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e partite Iva, 'in Italia abbiamo già molte tasse patrimoniali, pertanto un'ulteriore imposta sui patrimoni significherebbe tassare due o più volte lo stesso bene' ricordando che la patrimoniale è un tassa che 'la sinistra vuole riesumare ma che sarebbe una vera e propria appropriazione indebita'. Con Forza Italia e il centrodestra unito al governo - ribadisce Giacomoni - le patrimoniali rimarranno chiuse nei cassetti della sinistra ed anche per questo è fondamentale che, attraverso un forte coordinamento dei gruppi parlamentari, siano Forza Italia e la Lega a dettare l'agenda del governo Draghi". (Com)