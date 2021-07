Spagna: "El Pais", ministra Esteri Laya "sacrificata" per ricucire relazioni con Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno in cui il capo della diplomazia marocchina, Naser Burita, ha dichiarato che "non ci sono contatti con la Spagna", il destino della suo omologa, Arancha Gonzalez Laya "era segnato". È quanto scrive il quotidiano "El Pais", secondo cui la rinuncia alla ministra - sostituita oggi nell'incarico dall'ambasciatore spagnolo a Parigi, José Manuel Albares - dimostra che "non era più una interlocutrice valida per Rabat". La crisi scatenata dall'accoglienza in Spagna del leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, ha avuto diversi effetti collaterali, ma il più grave è stata la rottura della fiducia tra i governi. "Senza fiducia, tutte le altre questioni che segnano la complessa relazione bilaterale con Rabat, dall'immigrazione irregolare alla cooperazione anti-jihadista, sono molto più difficili da affrontare", spiega "El Pais", evidenziando come la decisione di accogliere Ghali per motivi umanitari "è stata rischiosa, soprattutto per non aver avvertito il Marocco". La stessa Laya lo aveva implicitamente riconosciuto quando aveva informato Rabat della partenza della Spagna una volta che si era ripreso dalla gravi condizioni di salute. José Manuel Albares, fino a ieri ambasciatore a Parigi, parla sei lingue, ed ha trascorso la maggior parte della sua carriera nelle organizzazioni internazionali: ha lavorato alla Commissione europea, è stata capo dello staff del direttore dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e direttore esecutivo del Centro per il commercio internazionale delle Nazioni unite. Il suo più grande risultato è stato l'accordo di Capodanno, con il quale Spagna e Regno Unito hanno stabilito il nuovo quadro delle relazioni tra Gibilterra e l'Ue una volta ultimata la Brexit. (Spm)