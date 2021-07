G20: Franco su tassazione minima, speriamo che Paesi ancora dubbiosi cambino idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi del G20 hanno aderito all’accordo sulla tassazione minima globale, e speriamo che gli Stati che ancora non lo hanno fatto – tra cui Ungheria, Estonia e Irlanda – cambino presto idea. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze in corso a Venezia. “Ma non sono solo i membri del G20: in sede Ocse hanno aderito al documento Paesi che rappresentano nel complesso oltre il 90 per cento del Pil globale, e questo mette indubbiamente pressione su chi non ha ancora aderito”, ha detto. (Res)