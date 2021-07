Algeria: fonti stampa, premier Benabderrahmane positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro incaricato dell’Algeria, Aymen Benabderrahmane, sarebbe risultato positivo ai test anti-coronavirus Sars-CoV-2. Lo riferiscono diversi media arabi, tra cui l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya” e il sito web d’informazione in lingua inglese “Arab News”. Benabderrahmane, classe 1966, ha assunto l'incarico lo scorso 30 giugno e ha ricoperto diverse posizioni chiave nel settore finanziario algerino negli ultimi 30 anni, essendo stato governatore della Banca centrale d’Algeria e ministro delle Finanze. Quest’ultima carica è stata peraltro mantenuta da Benabderrahmane anche nella nuova squadra di governo composta da 33 ministri. Il programma della neonata compagine governativa deve ancora ricevere il via libera dell’Assemblea nazionale popolare, la camera bassa del parlamento algerino. Se la notizia dovesse essere confermata, Benabderrahmane sarebbe il secondo capo di governo nordafricano a risultare positivo al coronavirus in pochi giorni. Il 25 giugno, infatti, era stato contagiato anche il premier tunisino Hichem Mechichi, risultato poi negativo al tampone il 6 luglio scorso. (Ala)