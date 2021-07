Terrorismo: Urso (Copasir), solidarietà a Di Maio, alta attenzione verso organizzazioni e proselitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo piena solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per le gravissime minacce che ha subito nell'esercizio delle sue funzioni. È alta l'attenzione delle Forze dell'ordine e della Intelligence nei confronti delle organizzazioni terroristiche e di ogni attività di proselitismo sul territorio nazionale, come dimostrano anche le operazioni di queste ultime settimane. L'Italia è unita e ben consapevole che il terrorismo islamico intende colpire i valori fondamentali della nostra civiltà". Lo dichiara in una nota il senatore Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). (Com)