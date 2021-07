G20: Franco, per la prima volta abbiamo regole di tassazione per multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta abbiamo strumenti che fissano regole di tassazione per le grandi multinazionali, che fanno in modo che i loro profitti siano redistribuiti ai paesi in cui queste operano: voglio precisare che la misura include le multinazionali che operano nei settori digitali. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze in corso a Venezia. “La seconda regola prevede che le multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro siano tassate con un’aliquota del 15 per cento, e questo dovrebbe ridurre margini per la concorrenza fiscale, portando ad un sistema impositivo più equo e ad un sistema più coordinato”, ha detto. (Res)