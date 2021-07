© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accordo storico al G20 Finanze sulla previsione di un'aliquota minima per la tassazione delle multinazionali su scala globale. In occasione della presidenza italiana, si pongono le basi per un sistema fiscale internazionale improntato a principi di equità e giustizia sociale". Lo scrive su Twitter il vice capogruppo democratico alla Camera, Piero De Luca. (Rin)