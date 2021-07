Nigeria: almeno 35 persone uccise dai banditi nello Stato di Zamfara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 35 persone sono morte in una serie di attacchi condotti da sospetti banditi in cinque villaggi nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria. Lo ha reso noto oggi alla stampa il portavoce della polizia statale, Mohammed Shehu, precisando che uomini armati in motocicletta hanno lanciato attacchi coordinati contro i villaggi di Gidan Adamu, Tsauni, Gidan Baushi, Gidan Maidawa e Wari nel distretto di Maradun, sparando ai residenti e dando alle fiamme le case. "Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle squadre di sicurezza perché l'area è difficile da raggiungere a causa delle cattive strade", ha detto Shehu. Il nord-ovest e il centro della Nigeria è teatro da mesi di un'ondata di violenze e rapimenti a scopo di riscatto da parte di bande di ladri e rapitori di bestiame che fanno irruzione nei villaggi, uccidendo e sequestrando i residenti e rubando il bestiame dopo aver saccheggiato e incendiato case. Mercoledì scorso i banditi hanno ucciso altre 18 persone dopo aver hanno fatto irruzione nel villaggio di Tsauwa, nel vicino Stato di Katsina, mentre il mese scorso 53 persone sono morte dopo che i banditi hanno fatto irruzione in sei villaggi nel distretto di Zurmi, nello Stato di Zamfara. Lunedì scorso, inoltre, più di 100 studenti sono stati rapiti da un collegio nel vicino Stato di Kaduna. Le bande armate agiscono in gran parte per motivi di denaro ma alcune di esse sono apparse in video giurando fedeltà ai gruppi jihadisti che da 12 anni conducono un'offensiva prevalentemente nel nord-est della Nigeria ma che negli ultimi anni hanno spostato la sua azione verso ovest, specie dopo che una fazione di Boko Haram ha iurato fedeltà allo Stato islamico.(Res)