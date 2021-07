Milano 2021: Bernardo, in cinque anni Sala non ha battuto su nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il botta e risposta a distanza tra Luca Bernardo e Giuseppe Sala, i candidati sindaci di centrodestra e centrosinistra a Milano. Al primo cittadino che ha accusato il centrodestra di insistere sugli stessi temi, come la sicurezza, da quindici anni, l’avversario ha replicato: “E lui su cosa ha battuto in questo cinque anni? Il nulla. Se vai in giro le strade sono distrutte, le persone hanno paura e senso di insicurezza. La viabilità la conosciamo bene. Ribadisco che le piste ciclabili vanno ridisegnate sentendo cittadini e residenti”. “Sala non ascolta la gente, i cittadini soli che nella loro solitudine sono rimasti”, ha accusato Bernardo a margine di un evento formativo della Lega, aggiungendo: “E soprattutto credo che la periferia la conosca molto poco. Se il taglio di un nastro è andare in periferia e comprendere i problemi, quella non è la mia idea”. Ribadendo l’intenzione di “andare dalle periferie al centro”, Bernardo ha fatto sapere ai cronisti che dedicherà l’estate, agosto incluso, alla campagna elettorale: “Oggi la mia famiglia è la città di Milano e quindi lancio un appello: se qualcuno ha piacere e voglia di invitare il candidato sindaco Bernardo ad agosto, io ci sono, in qualsiasi punto della città”. (Rem)