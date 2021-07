Torino: controlli dei carabinieri, arrestati tre ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre ricercati sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di una serie di controlli che, nelle ultime ore, hanno coinvolto Torino e provincia. A Rosta, i militari dell'Arma hanno rintracciato e arrestato un 24enne italiano, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo deve scontare oltre nove anni di carcere per reati contro il patrimonio, commessi da minorenne. In particolare, il 24enne è ritenuto responsabile di vari furti e di un’estorsione, commessa con altri 2 complici ai danni di un commerciante. A Ciriè, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 43 anni che deve scontare tre anni di carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A Torino, in corso Marconi angolo via Ormea, quartiere San Salvario, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino della Guinea di 29 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato e arrestato da un carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto e segnalato ai colleghi della stazione San Salvario. L'intervento della pattuglia ha permesso di bloccare e arrestare il ricercato. (Rpi)