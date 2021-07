Lavoro: Laforgia (Leu), vicenda Gkn è vergognosa, interrogherò ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò interrogazione al ministro del Lavoro sulla Gkn di Campi Bisenzio, che ha annunciato 422 licenziamenti avvisando gli operai via Whatsapp, senza alcun confronto coi sindacati. Una vicenda vergognosa su cui il governo deve prendere immediati provvedimenti, dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori scaricati all’improvviso e in modo barbaro dall’azienda. Quanto accaduto è di una gravità inaudita." Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)