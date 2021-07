Usa-Argentina: G20, segretario Tesoro Yellen incontra ministro Economia Guzman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha incontrato oggi a Venezia la segretaria al tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, parte dei colloqui che Buenos Aires porta avanti per cercare di risolvere il debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). "Abbiamo sostenuto una valida e dettagliata conversazione sull'importanza di risolvere in modo multilaterale il problema dell'elusione impositiva e i negoziati per risolvere il problema del debito insostenibile con l'Fmi", ha scritto Guzman in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Grazie Janet per il tuo contributo positivo a un rinnovato multilateralismo. Continuiamo a lavorare assieme nella costruzione di maggiori spazi per poter implementare politiche pubbliche che generano lavoro e opportunità per i nostri popoli", ha aggiunto il ministro. In giornata il funzionario argentino incontrerà la direttrice generale dell'ami, Kristalina Georgeva. Venerdì Guzman aveva sostenuto incontri con gli omologhi di Messico, Spagna, Germania, Giappone e Russia. (Res)