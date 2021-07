Europa Verde: Fico, evoluzione progetto politico importante per democrazia e rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero l’evoluzione e il rafforzamento del vostro progetto politico un passaggio molto importante per il buon funzionamento del nostro sistema democratico e della rappresentanza". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo messaggio in occasione dell’Assemblea costituente di Europa Verde. "È infatti essenziale che tutti i soggetti e i movimenti politici offrano visioni e proposte di intervento in grado di rispondere alle grandi sfide globali. Tra queste - ha spiegato -, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, che ponete al centro della vostra agenda politica, costituiscono una missione prioritaria e irrinunciabile per tutti e soprattutto l’unica chiave per costruire presente e futuro della nostra società".(Rin)