Roma 2021: Del Greco si sfila da corsa per Municipio X, M5s "Michetti faccia chiarezza"

- Antonio Del Greco, poliziotto e direttore operativo di Italpol, dopo che il suo nome era circolato come possibile candidato alla presidenza del Municipio Roma X, in quota Lega, per la coalizione del centrodestra, si è sfilato dalla competizione. Con un post su Facebook Del Greco ha fatto sapere ieri che "si conclude il mio impegno politico. Peccato - ha scritto Del Greco -, perché avevo conosciuto delle persone per bene ma in politica, quella che conta, ci sono personaggi scorretti, sleali e persino codardi che io, e chi ha combattuto per una vita al mio fianco, non li ho mai avuti come alleati ma nemici da contrastare. Ho perso solo tempo mettendo in campo tutta la mia professionalità, in altre parole ci avevo creduto, ma non appena hanno gettato la maschera ho capito di non essere dalla parte giusta. Ed eccomi qua, non mi sentirete più parlar di politica: il mio silenzio sarà per loro la più alta forma di disprezzo". (segue) (Rer)