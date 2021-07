Roma 2021: Del Greco si sfila da corsa per Municipio X, M5s "Michetti faccia chiarezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo indiscrezioni sarebbe in corso un braccio di ferro nel centrodestra per la scelta del candidato presidente, considerato che quello del litorale è un territorio dove la coalizione rappresentata dal candidato a sindaco Enrico Michetti conta di poter vincere. La Lega avrebbe chiesto di poter esprimere la sua candidatura, ma la scelta di una figura dalla società civile, come quella di Antonio Del Greco, e la fuga in avanti del suo nome non sarebbe stata gradita. In replica a quanto avvenuto, il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, esponente del territorio, ha chiesto su Facebook che Michetti faccia chiarezza. (segue) (Rer)