Roma 2021: Del Greco si sfila da corsa per Municipio X, M5s "Michetti faccia chiarezza" (3)

- "La cricca del centrodestra voleva un uomo che ha fatto rispettare la legge per rifarsi una verginità che spesso con il malgoverno aveva perso, qualcuno che sul litorale si spendesse per loro - ha scritto Ferrara -. Le parole di Antonio Del Greco sono pesantissime e devono far riflettere in un municipio dove, prima di noi, la legalità non era di casa. Lo avevano scelto e osannato e oggi il super poliziotto li definisce ‘sleali e persino codardi’ addirittura persone che, durante il lavoro da lui svolto in questi anni, sono stati ‘nemici da contrastare’. Sono parole pesanti che mostrano un quadro orribile di cosa stanno mettendo insieme Lega e Fratelli d’Italia a Ostia. Parole pesanti specialmente quando l’ex poliziotto parla di personaggi che hanno gettato la maschera e che sono dalla parte sbagliata. Una disgrazia - conclude Ferrara - che nessuno merita sul litorale e che dobbiamo assolutamente scongiurare. Il candidato a sindaco del centrodestra Michetti faccia chiarezza perché sul litorale siamo stanchi di confrontarci con persone che, come ha dichiarato l’esperto di sicurezza e di lotta alla criminalità organizzata, Antonio Del Greco, devono essere oggetto di ogni forma di disprezzo". (Rer)