- La direzione "da seguire, già in occasione dell’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, non può che essere quella di un modello sociale ed economico che sia basato sui principi della circolarità, della tutela dei diritti e del rispetto per l'ambiente". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo messaggio in occasione dell’Assemblea costituente di Europa Verde. (Rin)