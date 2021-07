Milano 2021: Bernardo, in caso di sconfitta resterò in Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di sconfitta il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo farà il consigliere comunale, proseguendo - a differenza che nel caso di vittoria - anche il suo mestiere di medico. “Assolutamente sì. Facendo anche il medico in quel caso”, ha spiegato ai cronisti a margine di un evento formativo della Lega a Milano. “Dall’altra parte - ha osservato - leggo nervosismo. Credo che non debbano essere nervosi: Bernardo è un uomo tranquillo, educato, sensibile e rispettoso. Stiano tranquilli perché non sono un nemico. Io non vedo nemici, ma idee diverse”. (Rem)