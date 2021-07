Francia: una persona accoltellata a morte in un centro commerciale, arrestato un sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato oggi in un centro commerciale di Claye-Souilly, nel nord della Francia, dopo aver aggredito con un coltello due venditori di un negozio, uccidendone uno e ferendo gravemente l'altro. È quanto dichiarato alla stampa dal procuratore di Meaux, Laureline Peyrefitte, presente sul posto. Secondo quanto riferito, entrambe le vittime hanno ricevuto coltellate al cuore e una delle due è morta sul colpo mentre l'altra è stata portata in ospedale in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato da un agente di polizia e da un agente carcerario, entrambi fuori servizio, che si trovavano nel centro commerciale al momento dell'accaduto. Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe stata causata da un diverbio di natura commerciale e non ci sarebbero dunque implicazioni di natura terroristica. Ai fini delle indagini, la polizia ha tuttavia disposto l'evacuazione del centro commerciale e la prefettura di Seine-et-Marne ha invitato ai cittadini di evitare la zona. (Frp)