Terrorismo: Bernini (FI), solidarietà a Di Maio, alzare livello sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce fondamentaliste al ministro Di Maio e all’Italia dopo il vertice anti Daesh ci dicono che il Califfato islamico sconfitto in Siria e in Iraq è pronto a rilanciare la sua offensiva. Di Maio ha sottolineato con giusta preoccupazione l’espansione dello Stato islamico nel Sahel, ed è su quella parte d’Africa, in cui transitano buona parte dei flussi migratori, che la comunità internazionale deve porre la massima attenzione. È dunque necessario innalzare i livelli di sorveglianza, sia monitorando il web, che è un moltiplicatore micidiale di proselitismo, sia isolando i seminatori d’odio nelle carceri, sia accentuando i controlli sugli sbarchi, perché chi sostiene che i terroristi non viaggiano sui barconi compie un evidente errore di sottovalutazione". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. L’Italia "dispone di un’intelligence e di un antiterrorismo efficacissimi sul fronte del fondamentalismo islamico, ma serve anche un’azione preventiva che scongiuri la radicalizzazione degli immigrati di seconda generazione. La linea del ministro Di Maio nel contrasto a Daesh è anche la nostra. Vada avanti, in questo ha la nostra piena solidarietà", conclude.(Com)