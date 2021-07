© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al ministro degli Esteri Di Maio per le gravissime minacce ricevute dall'Isis. Il governo e tutte le istituzioni democratiche italiane non si faranno certo intimidire: non ci sarà alcun passo indietro nella battaglia contro il terrorismo e per la libertà". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. (Rin)