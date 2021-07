© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta succedendo qui, e in altre aziende come la Gkn, è inaccettabile. Non stiamo parlando di aziende in fallimento, stiamo parlando di delocalizzazioni". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al presidio permanente dei lavoratori della Gianetti Ruote. (Rin)