Recovery: Mic, al via selezione di personale per soprintendenza speciale Pnrr

- E’ online sul sito del ministero della Cultura l’avviso per la selezione di 35 esperti di comprovata qualificazione professionale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per la composizione della segreteria tecnica della neonata soprintendenza speciale Pnrr. Lo comunica il ministero in una nota. Si cercano: 5 Archeologi; 20 Architetti; 4 Giuristi e 6 Ingegneri. La domanda di partecipazione per ciascuna figura professionale dovrà pervenire entro le 14 del 6 agosto 2021 all’indirizzo di posta elettronica candidaturesspnrr@pec.it. L’incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 29 del dl 77/2021 non potrà avere una durata complessiva superiore ai 36 mesi. Info e dettagli sull’avviso pubblico a questo link: https://cultura.gov.it/comunicato/20955(Com)