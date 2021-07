Roma: Maddalena Urbani uccisa da mix di droghe, consegnata ordinanza cautelare a 64enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata notificata stamattina dalla polizia l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del siriano di 64 anni ritenuto responsabile della morte, per abuso di oppiacei, della 21enne Maddalena Urbani. Il corpo della giovane donna è stato rinvenuto il 27 marzo scorso, nell'appartamento del siriano a Roma, dopo che un'amica aveva allertato i soccorsi. Immediatamente, accertata la presenza in casa di eroina, metadone e diversi psicofarmaci, la polizia aveva ammanettato il 64enne che già si trovava ai domiciliari per spaccio e lo aveva condotto in carcere. Le indagini successive, e gli esami di rito sulla salma, hanno escluso la violenza sessuale ma confermato che per la 21enne è stato letale il mix di droghe. L'amica che ha allertato i soccorsi, dopo aver trovato Maddalena Urbani priva di sensi in casa, è stata sollevata da responsabilità poichè ritenuta soggetto passivo nella vicenda. (segue) (Rer)