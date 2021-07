Roma: Maddalena Urbani uccisa da mix di droghe, consegnata ordinanza cautelare a 64enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il siriano, R.A., è stato ritenuto responsabile dal sostituto procuratore Paolo Pollidori e dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, per conto dei quali il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio, un dolo da parte dello straniero che non ha contattato direttamente i soccorsi, ma ha prima fatto intervenire delle persone non qualificate che hanno cercato, senza alcun esito, di salvare la giovane. La notifica dell'ordinanza a R.A. è stata recapitata oggi in carcere dalla polizia. (Rer)