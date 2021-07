Grecia-Usa: ministro Esteri Dendias incontra vice segretario di Stato Palmer a margine del Forum di Dubrovnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato oggi il vice segretario di Stato Usa per gli Affari europei, Matthew Palmer, a margine del Forum di Dubrovnik. "Abbiamo discusso dello stretto coordinamento dell'Unione europea e degli Stati Uniti per affrontare le sfide nella regione, la prospettiva dell'Ue sui Balcani occidentali e gli sviluppi nel Mediterraneo orientale in primo piano", ha scritto Dendias su Twitter. (Gra)