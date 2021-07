Roma 2021: Raggi incontra candidati lista civica "non lasciamo città a chi l'ha distrutta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro con alcuni rappresentanti della lista civica per la sindaca di Roma uscente, Virginia Raggi. La sindaca M5s ha incontrato questa mattina alcuni dei candidati della lista civica nella sede del "Comitato x Virginia": alla riunione hanno partecipato anche gli aspiranti consiglieri comunali, tutti provenienti dalla società civile, per un confronto sui temi della campagna elettorale. ”Voi siete cittadini che hanno visto il cambiamento che c’è stato in questa città. Ora dobbiamo dare continuità al lavoro svolto in questi anni. Non possiamo permetterci di tornare indietro e riconsegnare Roma a chi l'ha distrutta - ha detto Raggi -. Dobbiamo andare avanti con coraggio, completando il lavoro con una visione al 2030. Nei prossimi dieci anni, passando per il Giubileo del 2025 e la candidatura a Expo, avremo l'opportunità di cambiare Roma all'insegna della legalità, della sostenibilità e della rigenerazione urbana". (segue) (Rer)