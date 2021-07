Ucraina-Usa: capo gabinetto di Zelensky e sottosegretaria di Stato Nuland a colloquio, focus su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto della presidenza ucraina, Andriy Yermak, e la sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici, Victoria Nuland, hanno avuto oggi un colloquio incentrato sul gasdotto russo Nord Stream 2 e sulle esercitazioni militari con la Bielorussia. Lo riferisce l'ufficio presidenziale ucraino in una nota. "(Le due parti) hanno notato una somiglianza nell'approccio di Stati Uniti e Ucraina e nella valutazione delle minacce alla sicurezza energetica ucraina ed europea poste in particolare dall'impatto del progetto Nord Stream 2", afferma la nota. Yermak ha anche attirato l'attenzione di Nuland sulla sicurezza delle frontiere dell'Ucraina e su un'esercitazione militare russo-bielorussa, nome in codice Zapad 2021, che i due alleati prevedono di organizzare sul fianco occidentale della Russia a settembre. "Nuland ha espresso il fermo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione della Russia", conclude la dichiarazione. L'incontro è stato propedeutico alla visita che i presidente ucraino Volodymyr Zelensky effettuerà a Washington alla fine di luglio per incontrare l'omologo statunitense Joe Biden. (Rum)