© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce all'Italia e al ministro Di Maio "sono un fatto inquietante. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al responsabile degli Esteri, sapendo che quanto avvenuto non ne minerà la determinazione e l'impegno nel contrasto al terrorismo internazionale". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Com)