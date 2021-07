Terrorismo: Corrado (M5s), solidarietà e vicinanza a Di Maio per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo massima solidarietà e vicinanza al ministro Luigi Di Maio per le minacce di morte ricevute dall'Isis. Episodi intollerabili che necessitano una profonda condanna e che minacciano non solo una persona bensì l'Italia intera e l'Unione europea". Così in una nota Valentina Corrado, assessora al Turismo della Regione Lazio ed esponente del M5s. "Conosco la tenacia ed il coraggio di Luigi e sono sicura che porterà avanti l'eccellente lavoro per la sicurezza della nostra Nazione ancora con più determinazione. Il nostro impegno per la lotta al terrorismo non si ferma", conclude.(Com)