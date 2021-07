Spagna: Pp chiede dimissioni del premier Sanchez dopo rimpasto, il problema è lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha chiesto al primo ministro, Pedro Sanchez, di dimettersi e convocare le elezioni dopo l'ampio rimpasto di governo che ha riguardato, tra gli altri, la vicepremier Carmen Calvo, la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, ed il capo di gabinetto di Sanchez, Ivan Redondo. Secondo il vicesegretario della Comunicazione del Pp, Pablo Montesinos, il premier "è responsabile di questo malgoverno, delle bugie e della gestione inefficace" e per questo dovrebbe dimettersi. "Non c'è nessun cambio di ministri che gli permetterà di prendere perché Sanchez è il problema", ha aggiunto Montesinos, secondo il quale il cambiamento politico in Spagna "è inarrestabile". Sulla stessa linea la portavoce del Pp al Congresso dei deputati (la Camera bassa del Parlamento). "Il problema dell'esecutivo non sono i suoi ministri. Cambiare i burattini è inutile. "Gli spagnoli non vogliono una crisi di governo vogliono e promuoveranno un cambiamento di governo", ha attaccato Gamarra. (Spm)