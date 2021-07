Israele-Ue: domani al via visita a Bruxelles del ministro degli Esteri Lapid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, darà il via domani, 11 luglio, a una visita a Bruxelles. Lo riferisce il sito web del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth". Lunedì, 12 luglio è previsto l'incontro con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Dopo aver ricevuto l'incarico di guidare il ministero degli Esteri il 13 giugno scorso, Lapid si è recato in visita a Roma e negli Emirati Arabi Uniti. (Res)