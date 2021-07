Terrorismo: M5s Regione Lazio, solidarietà a Di Maio, siamo al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà e grande vicinanza a Luigi Di Maio, per le minacce ricevute dall'Isis, tramite il settimanale al Naba. Le intimidazioni rivolte al nostro ministro degli Esteri e all'Italia confermano il grande impegno che si sta portando avanti nella lotta al terrorismo internazionale. Siamo al tuo fianco Luigi, uniti contro ogni fondamentalismo che intacca la libertà e la democrazia". Lo dichiara in una nota il gruppo M5s alla Regione Lazio. (Com)