- "Solidarietà a Luigi Di Maio per le vili minacce dell'Isis rivolte a lui e al nostro Paese. Le ragioni della democrazia e della piena affermazione delle libertà e dei diritti civili non si fermeranno davanti alle minacce del cieco integralismo religioso". Lo afferma in una nota il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. (Com)