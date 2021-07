Euro 2020: ambasciatrice Morris, finale Italia-Inghilterra conferma anno speciale per nostre relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è un anno "speciale" per le relazioni tra Italia e Regno Unito e la finale di Euro 2020 di domani rappresenta l'occasione per rilanciare "alcuni dei valori che ci accomunano". È quanto dichiarato dall'ambasciatrice britannica a Roma, Jill Morris, in una nota diffusa alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. "l 2021 è un anno certamente speciale per le relazioni tra Italia e Regno Unito. Con la nostra presidenza del G7, la presidenza italiana del G20 e la partnership Regno Unito-Italia in vista della Cop 26, il summit delle Nazioni Unite sul clima, abbiamo l’opportunità quest’anno di guidare la comunità internazionale verso la ripresa globale dalla pandemia", ha ricordato Morris. "Ora c’è un ulteriore evento che condivideremo e che seguiremo con grande passione in entrambi i nostri Paesi: la finale degli Europei di calcio – Euro 2020 – che vedrà confrontarsi tra loro le nazionali di Italia e Inghilterra domenica prossima allo stadio Wembley di Londra. È una partita che racchiude in 90 minuti alcuni dei valori che ci accomunano, la passione per lo sport, l’agonismo e la determinazione, il senso di squadra, le grandi tradizioni sportive. Sono certa che, al pari di come i cittadini inglesi residenti in Italia hanno avuto modo di sostenere i colori della loro squadra a Roma appena una settimana fa, i tantissimi italiani residenti oltremanica avranno modo di fare lo stesso a Wembley questa domenica", ha aggiunto l'ambasciatrice. (Com)