Terrorismo: Crippa (M5s), solidarietà a Di Maio, impegno Italia continua

- "Solidarietà a Luigi Di Maio per le minacce nei suoi confronti pubblicate dal settimanale 'al Naba'. L'impegno del ministro nella lotta al terrorismo internazionale è sotto gli occhi di tutti e sono certo che nessuna intimidazione potrà mai scalfire la sua determinazione". E' quanto afferma, in una nota, Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Continueremo a lavorare per contrastare il terrorismo e per promuovere la pace nel mondo, prestando sempre la massima attenzione per la sicurezza del Paese", aggiunge. (Com)