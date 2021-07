© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "non si fa intimidire dall’Isis. Come abbiamo sconfitto le Br così sconfiggeremo definitivamente il terrorismo islamico". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che aggiunge: "Solidarietà a per le minacce ricevute al ministro Luigi Di Maio". (Rin)