Terrorismo: sottosegretario Di Stefano, vicinanza a Di Maio per minacce Stato islamico

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha espresso la sua vicinanza al ministro Luigi Di Maio, vittima di minacce dello Stato islamico. "Tutta la mia vicinanza a Luigi Di Maio, vittima di minacce dell'Isis per il suo ruolo di spicco all'interno della Coalizione anti-Daesh. Forza amico mio, stai facendo ciò che è giusto fare e sono certo non ti lascerai intimidire", ha scritto Di Stefano in un messaggio pubblicato su Facebook. (Res)