Libia: ministro del Petrolio e del gas, settore ha subito gravi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore petrolifero della Libia ha subito gravi danni e necessita di molti sforzi per tornare ai livelli pre-conflitto. Lo ha affermato il ministro del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, al suo arrivo a Brega, città costiera della Libia orientale, per condurre un’ispezione dei siti, delle strutture industriali e dei campi della Sirte Oil Company per la produzione e la lavorazione di petrolio e gas. Secondo un comunicato stampa diffuso dal dicastero, Aoun ha elogiato gli sforzi dei lavoratori del comparto idrocarburi che"hanno superato le difficoltà e hanno lavorato nelle condizioni più difficili". Il ministro ha altresì elogiato gli sforzi della National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica guidata da Mustafa Sanallah, sottolineando che l’azienda “è rimasta coerente e ha mantenuto l'unità del paese nonostante tutto quello che ha passato”. Aoun ha sottolineato che lo Stato dovrebbe “prestare attenzione al settore che è stato sottoposto a grandi distruzioni e devastazioni, al fine di ripristinare le sue attività al suo stato abituale, intensificare l'attività di esplorazione, sviluppare infrastrutture e modernizzare attrezzature e macchinari per stare al passo con lo sviluppo e la tecnologia moderni”. (Lit)