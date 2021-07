Euro 2020: Forte (Mp), ancora un sindaco che dà buoni consigli invece di amministrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti d'accordo che amministrare non è una cosa semplice, ma di certo non si fa limitandosi a dare buoni consigli ai cittadini. Un sindaco non è chiamato a fare le prediche, come purtroppo fa Sala a mezzo social da quando è scoppiata la pandemia". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Milano Popolare a Palazzo Marino, Matteo Forte. "Nell'ultimo mese - prosegue il consigliere - si sono tenute in tutta sicurezza molte manifestazioni, politiche e non, dal gay pride alle dimostrazioni dei medici di base, fino alle proteste dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Ricordo che il Pd addirittura organizzò un presidio sotto Regione Lombardia in piena zona rossa. La finale degli europei invece non si può vedere in piazza. Il Sindaco non autorizza maxischermi e invita ad eventuali festeggiamenti contenuti. Probabilmente ci vuole tutti imbavagliati e legati nel ripostiglio di casa. Il risultato sarà esattamente il contrario: non prevedendo nulla, è altamente probabile che in caso di vittoria degli azzurri si ripetano gli assembramenti avvenuti in piazza Duomo in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter". (Com)