Roma 2021: LR, non informati di tavoli con Caudo, costruiamo sinistra ecologista

- Apprendiamo da fonti stampa di un tavolo di lavoro intorno a Giovanni Caudo per costruire una lista elettorale alle prossime amministrative di Roma. Come Liberare Roma ribadiamo di non avere alcuna contezza di tavoli così composti. Non conosciamo, né partecipiamo a dinamiche di questa natura. Siamo piuttosto impegnati a dare seguito alla costruzione di una coalizione civica e politica, ecologista e di sinistra in tutti i municipi e per il Campidoglio così come fatto durante l'appuntamento delle primarie. Così in una nota il coordinamento di Liberare Roma. (Rer)