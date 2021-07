Libia: presidente Menfi ordine di facilitare il ritorno dei libici bloccati in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha impartito oggi rigide istruzioni a tutte le agenzie governative competenti per consentire il rapido rientro dei cittadini libici bloccati nella Repubblica di Tunisia. Secondo l'ufficio stampa del presidente del Consiglio presidenziale, Menfi ha ordinato all'incaricato d'affari e al console generale libico in Tunisia di lavorare ininterrottamente fino a quando tutti i libici bloccati dall’altra parte del confine non saranno rimpatriati. Nello stesso contesto, Menfi ha comunicato al primo ministro Abdulhamid Dabaiba, al ministro dell’Interno, Khaled Tijani Mazene ai vertici dei servizi di sicurezza di fornire tutto il supporto per completare senza indugio il rientro delle persone bloccate in Tunisia. Il presidente sta “seguendo personalmente” tutte le agenzie per garantire “il rapido ingresso delle persone bloccate nel Paese vicino per la loro sicurezza e il loro ritorno in Libia”. Vale la pena ricordare che tutti i collegamenti terrestri, aerei e marittimi tra Libia e Tunisia sono stati bloccati a seguito dell'esplosione dei contagi di Covid-19 in territorio tunisino. (Lit)