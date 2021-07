G20: ministro Finanze tedesco Scholz, c'è accordo unanime su tassa minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze di tutti i Paesi del G20 sostengono l'introduzione di una tassa minima mondiale per le multinazionali e l'obiettivo è ora di attuare la misura il più rapidamente possibile in modo che possa entrare in vigore dal 2023. Lo ha dichiarato ai media tedeschi il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, che ha parlato di "grandi progressi" raggiunti nella ministeriale G20 in corso a Venezia. Di recente 131 Paesi sotto l'egida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) hanno concordato una tassa minima globale del 15% per cento per le società attive a livello internazionale, tuttavia i governi di Irlanda, Ungheria, Estonia e altri Paesi hanno finora rifiutato di dare il loro consenso. (Res)