- "Solidarietà e vicinanza a Luigi Di Maio. Le minacce dell’Isis all’Italia e al nostro ministro degli Esteri non ci spaventano, e anzi rafforzano la nostra convinta collocazione nell’Alleanza Atlantica. Il terrorismo e la violenza continueranno ad essere combattuti con determinazione". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Com)